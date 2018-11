Celstraf voor Amsterdamse overvallers vermomd als pakketbezorgers

AMSTERDAM - Twee mannen uit Amsterdam zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor een woningoverval bij een bejaarde vrouw. Ze waren vermomd als pakketbezorgers en stalen een mobiele telefoon en een geldbedrag.

De politie kwam pas achter de overval toen er een dode vrouw werd gevonden in het Veluwemeer. Zij zou de daders hebben getipt over het te behalen geld.

De 41- en 32-jarige Amsterdammers gingen op 8 december 2016 met nóg een persoon naar de woning van de oude vrouw. Toen ze opendeed, duwden ze haar de gang in, tilden haar op en gooide haar op de grond. Vervolgens tapeten ze haar vast en lieten de dame aan haar lot over.

Dood gevonden

De buit - het zou gaan om 'een groot geldbedrag' - is vervolgens verdeeld over vier personen: de drie overvallers en een vrouw. Zij werd pas in april 2017 dood gevonden in het Veluwemeer. De politie heeft aanwijzingen dat zij de overvallers tipte over dat er veel cash in het huis van het bejaarde slachtoffer lag.

Geen aangifte

De bejaarde vrouw heeft geen aangifte gedaan van de overval en wilde geen details kwijt over wat haar is overkomen op de dag van de overval. Toch stelde de rechtbank vast dat er geweld is gebruikt en dat geld van haar is gestolen.

Beiden Amsterdamse verdachten zwegen tijdens de rechtszaak. Bij de uitspraak nam de rechtbank mee dat de daders min of meer professioneel te werk gingen door het slachtoffer te misleiden met postpakketten.