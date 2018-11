Politie: Sofie Kerklaan (27) door misdrijf omgekomen

AMSTERDAM - (AT5) De 27-jarige Sofie Kerklaan, die op 12 november vorig jaar overleed, nadat ze zwaargewond werd gevonden op de stoep van het Djakartaterras in Amsterdam-Oost, is volgens de politie door een misdrijf om het leven gekomen.

De recherche sluit een noodlottig ongeval of andere scenario's inmiddels uit. "Mede gelet op de verwondingen gaan wij uit van een misdrijf", zegt een politiewoordvoerder.

Sofie werd in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 november zwaargewond aangetroffen op de stoep voor haar woning. Lange tijd hield de recherche meerdere scenario's open, zoals een noodlottig ongeval of suïcide.

Ruzie

Buurtbewoners zouden die bewuste nacht 'harde stemmen' hebben gehoord bij de woning van Kerklaan aan het Djakartaterras. Ze woonde daar met een aantal huisgenoten. "Het is mogelijk dat daar een ruzie is geweest", vertelde de politie in Bureau 020op 22 november vorig jaar.

Belangrijke getuige

Een paar maanden later, begin januari, maakte de recherche bekend op zoek te zijn naar twee vrouwen die de betreffende nacht aan het dansen waren onder de onderdoorgang van de Molukkenstraat naar het Djakartaterras.

De politie vermoedt nu dat Sofie één van die vrouwen was. "Die andere dame zouden we heel graag willen spreken omdat zij mogelijk een belangrijke getuige is in dit onderzoek", vertelt de politiewoordvoerder vandaag.

Flyer bij dansscholen

Daarom hangt er nu een flyer bij een aantal dansscholen in de stad in de hoop haar alsnog te vinden. De politie denkt dat de tweede vrouw mogelijk lid kan zijn van een dansschool. Waarom zij zich nog niet heeft gemeld, kan verschillende oorzaken hebben.

"De reden zou kunnen zijn dat zij nog niet weet dat wij naar haar op zoek zijn. Maar het kan ook zijn dat ze zich schaamt of dat er een andere reden is waarom ze zich niet bij de politie meldt", aldus de woordvoerder.

De politie is ook nog op zoek naar een fietser die die nacht over het Djakartaterras in de richting van de Bataviastraat fietste. Ook hij wordt verzocht zich te melden.