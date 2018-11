Hieperdepiephoera! Haarlem blaast 773 kaarsjes uit vandaag

HAARLEM - Het is vandaag precies 773 jaar geleden dat Haarlem stadsrechten kreeg en zich dus 'stad' mocht noemen. Reden voor een verjaardagsfeestje natuurlijk en ook komend weekend zijn er veel festiviteiten in de stad.

Een verjaardag begin je natuurlijk met taart. Burgemeester Jos Wienen sneed het enorme stuk gebak, met marsepeinen wapen van Haarlem als topping, vanmorgen aan in het Noord-Hollands Archief. Alle Haarlemmers waren welkom om een bordje mee te eten.

Kalf en schaap

"Op 23 november 1245 was het graaf Willem II die Haarlem, waarschijnlijk in de Abdij van Egmond, de stadsrechten verleende", aldus Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief. De stadsrechten zijn vandaag uit het archief gehaald en te bewonderen voor het publiek. Twee vellen vol geschreven, in het Latijn.

Eén vraag bleef tot op vandaag onbeantwoord. Op welk soort dierenhuid de stadsrechten zijn geschreven. Een minuscuul klein stukje is naar Engeland opgestuurd en daar konden wetenschappers het verlossende antwoord geven. "Het grote document komt van het kalf, het kleine document van het schaap", aldus Zoodsma. Een bezoeker wijst erop dat het kleine vel ook wat vettiger oogt. "Echt schaapsvet."

Feestje in stadhuis

Ondanks de zware bewaking voor de deur, vanwege de dreigementen aan het adres van de burgemeester, wordt de verjaardag van Haarlem ook in het stadhuis gevierd. Binnen worden prijzen uitgereikt aan basisschoolleerlingen die een nieuw stadswapen mochten verzinnen. Noortje van der Pluijm van de Bos en Vaartschool wint de eerste prijs.

Op de binnenplaats staat een middeleeuws tentenkamp opgesteld. Acteurs doen voor hoe de Haarlemmers toen geleefd moeten hebben. Wat het meeste opvalt is een meneer die zijn hele collectie middeleeuwse wapens heeft meegenomen. Hij is uiteraard van tevoren wel goed gescreend door de beveiliging. "Ja, we hebben wat contacten bij de politie, we zijn bekenden in het wereldje. Ze moesten er wel om lachen. Zij doen de voorkant, wij de binnenkant met onze zwaarden en kanonnen", lacht hij. "De burgemeester wordt vandaag bewaakt met vijf eeuwen aan wapens."

Meer over het feestprogramma voor komende dagen is hier te vinden.