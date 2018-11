Deel dit artikel:













Alkmaarder (33) aangehouden na woninginval in Delfzijl

ALKMAAR - Bij een inval in een woning in Delfzijl is een 33-jarige man uit Alkmaar aangehouden. De man wordt ervan verdacht samen met twee anderen een overval te hebben gepleegd op een supermarkt in de Groningse plaats.

Ook een 29-jarige man uit Delfzijl en een 36-jarige Rotterdammer zijn aangehouden. Het drietal zit vast. Enige tijd na de overval werd de flat waar de mannen verbleven omsingeld door de politie. Meerdere woningen werden gecontroleerd. Toen bij een van de woningen niet open werd gedaan, forceerden agenten de deur. Vierde verdachte

Nabij het treinstation in Delfzijl werd ook een vierde verdachte opgepakt. De 17-jarige jongen voldeed aan een signalement en gedroeg zich verdacht tegenover agenten. Hij bleek ook een stroomstootwapen bij zich te hebben. De politie onderzoekt nog of hij bij de overval is betrokken. Hij wordt in ieder geval vervolgd voor verboden wapenbezit. 💬 Whatsapp ons!

