Zoveel calorieën zitten er in Sinterklaas-snoepgoed: "Schuimpjes zijn suikerbommen"

NOORD-HOLLAND - Chocoladeletters, pepernoten, taaitaai, banketstaven, gevuld speculaas. Allemaal zoete lekkernijen die we met z'n allen rond en op Sinterklaas eten. Maar hoe slecht is het lekkers eigenlijk voor ons?

Deze dagen denkt iedereen weleens: 'ik neem één klein stukje van de chocoladeletter', en voordat je het weet, zit de hele letter in je maag en ben je schuldbewust je vingers aan het aflikken. "Natuurlijk moet je genieten tijdens de feestdagen, maar het is goed om je er van bewust te zijn dat sinterklaassnoep niet goed voor je is", vertelt voedingsdeskundige Yvet Noordermeer aan NH Nieuws.

Schuimpje is echt een suikerbom

"Er zit erg veel suiker in bijvoorbeeld chocoladeletters, pepernoten en gevuld speculaas", legt ze uit. "Zeker Sinterklaas-schuimpjes zijn heel ongezond. Dat zijn echte suikerbommen." Als je toch graag een chocoladeletter wilt eten, kan je volgens Noordermeer beter pure chocola eten.

Aantal calorieën per snoepgoed

- 5 pepernoten: 46 kilocalorieën

- 5 chocolade kruidnoten: 51 kilocalorieën

- Schuimpje: 10 kilocalorieën

- Stukje taaitaai: 71 kilocalorieën

- Stukje gevuld speculaas: 120 kilocalorieën

- Stukje banketletter: 113 kilocalorieën

- Chocoladeletter puur: 531 kilocalorieën

- Chocoladeletter melk: 548 kilocalorieën

- Chocoladeletter wit: 552 kilocalorieën

Bron: Voedingscentrum

Tips om niet te veel te eten

Het is belangrijk dat je niet te veel snoepgoed in huis haalt. "Eigenlijk is het heel simpel: wat je niet in huis hebt, kun je ook niet opeten", legt Noordermeer uit. "Leg bijvoorbeeld twee schaaltjes met lekker eten op tafel. Een schaaltje met pepernoten en een schaaltje met mandarijnen."

Het is natuurlijk ook belangrijk om lekker te genieten met Sinterklaas. Maar dat kan volgens voedingsdeskundige Noordermeer het beste met mate.