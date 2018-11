Deel dit artikel:













VIDEO: Overvallers kapperszaak Velsen-Noord vluchten in donkere auto Foto: NieuwsFoto

VELSEN-NOORD - Twee mannen hebben vanmiddag een kapsalon aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord overvallen. Op beelden die zijn gemaakt door een ooggetuige is te zien hoe de jongens, gekleed in het zwart, na de overval over straat rennen en in een donkere auto stappen.

Volgens de politie drong het duo even naar het middaguur de zaak binnen. Ze gristen een telefoon uit de hand van een van de klanten in de winkel. Een handlanger stond in een auto even verderop op de twee mannen te wachten. Een woordvoerder van de politie meldt dat ze de daders nog niet hebben gevonden. In een Burgernetmelding zegt de politie dat het gaat om twee getinte mannen met donker, opgeschoren haar en een donkere winterjas met een bondkraag. 💬 Whatsapp ons!

