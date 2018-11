Wijk aan Zee, dorp van vereende krachten: "Er is hier een enorme vibe"

WIJK AAN ZEE - Het dorpscafé in Wijk aan Zee stroomt vol met enthousiaste inwoners. Ze komen samen voor de organisatie van een groot dorpsfeest, ter ere van twintig jaar Cultureel Dorp. "Dit kenmerkt Wijk aan Zee", vertelt Saskia van der Meij. "Je hoeft hier alleen maar iets in de lucht te gooien en er is een enorme vibe."

Van der Meij geniet zichtbaar van de opkomst. Want terwijl overal in de provincie geschreeuwd wordt om vrijwilligers, zit de dorpse 'praatzaal' tjokvol. "Fantastisch toch?", lacht Van der Meij voor de camera. Ze is niet verrast. "Hier gebeurt zoveel. Als ik hier op een willekeurige maandagavond hier door het dorp fiets en naar binnen kijk, zie ik overal mensen aan tafel zitten. Plannen maken, plannen uitwerken en ideeën bedenken. Er is een ontzettend grote betrokkenheid om dingen te doen met elkaar", aldus de Wijk aan Zeese.

Een andere dorpsbewoner, Fons Deen, onderstreept de saamhorigheid met een bijzonder initiatief om de lokale ondernemers te steunen. De voormalig jongerenwerker mobiliseert een paar keer per jaar een groep gelijkgestemden om een ondernemer te verrassen. "Dat doen we zo massaal mogelijk, en kopen we allemaal iets bij een ondernemer die we een warm hart toedragen."



Ogen en oren

Van der Meij vindt het initiatief van Deen typisch iets voor Wijk aan Zee, en enorm belangrijk. "Ze zijn de ogen en oren van het dorp. Zij weten wat er speelt en is ontzettend belangrijk voor een kleine gemeenschap."