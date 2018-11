Bomexperts stonden paraat tijdens sinterklaasintocht Zaandijk

ZAANDIJK - Toen Sinterklaas afgelopen zaterdag werd onthaald in Zaandijk, stond de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) paraat om bij een eventuele bommelding direct in actie te komen.

Dat bevestigt de woordvoerder van burgemeester Hamming desgevraagd aan NH Nieuws. Hij laat weten dat er bij Defensie inderdaad een aanvraag is ingediend om de EOD uit voorzorg in de buurt te hebben, en dat die aanvraag is gehonoreerd.

"Dat betekent niet dat ze om de hoek staan", legt de woordvoerder de aanwezigheid van de bomexperts uit. "Maar als er sprake was geweest van een bommelding, zouden ze wel snel aanwezig zijn geweest."

Rustige intocht

Uiteindelijk verliep de intocht in Zaandijk op enkele aanhoudingen na rustig, en was de inzet van bomexperts niet noodzakelijk.