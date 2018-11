Abbekerkse moet graven van broers laten ruimen: "Dit is onmenselijk"

ABBEKERK - Marjolein de Groot uit Abbekerk is verbijsterd. Ze moet de graven van haar broers laten ruimen, omdat ze de grafkosten niet meer kan betalen. Een gemeentelijke tariefverhoging dreigt haar duizenden euro's te gaan kosten.

"Dit is onmenselijk. Het voelt alsof ik moet gaan kiezen tussen familieleden", vertelt De Groot voor de camera van NH Nieuws. Tien jaar geleden overleed haar moeder. Haar vader en twee broers die eerder overleden waren, lagen al op de begraafplaats Abbekerk.

De gemeente Medemblik heeft de familie destijds geadviseerd om voor twintig jaar vooruit te betalen. Het geld dat zij betaald hebben, werd opzij gezet in een depot via Grafzorg. Zij dacht zich hier twintig jaar geen zorgen over te hoeven maken.

Afgelopen januari kreeg ze het bericht dat er opnieuw betaald moest worden. "Ik begreep hier niks van, dit zou nog tien jaar duren", zegt ze. Na veel telefoontjes met de gemeente bleek dat het acht keer zo duur is geworden.

De Groot ziet geen andere mogelijkheid. "Het is voor ons onmogelijk dit nog te betalen en nu heb ik geen andere mogelijkheid dan de graven te laten ruimen."

Motorracer

Haar broer Wil Duyn, een bekende motorcoureur uit Abbekerk, verongelukte op 21-jarige leeftijd. Haar familie betaalt al veertig jaar voor dit graf. Haar andere broer Eddy Duyn overleed op 18-jarige leeftijd aan leukemie.

De Groot is ten einde raad: "Ik zie dat er heel veel graven ineens weggaan. Wat is dit voor flauwekul? Het gaat hier om mijn familie!"

Reactie gemeente

De gemeente laat aan NH Nieuws weten dat de grafkosten in verband met een gemeentelijke fusie in 2013 duurder zijn geworden voor Abbekerkers. In 2008 ging het om 27 euro per jaar voor een periode van 20 jaar. Sinds 2013 moeten Abbekerkers daar 117 euro per jaar voor betalen.



"Het beleid werd bij de fusie geharmoniseerd. Alle kosten in alle gemeenten zijn daarbij gelijk getrokken. Sommigen hebben daar voordeel van en anderen moeten meer betalen", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. Er is ook een overgangsperiode geweest. De gemeente wil graag in contact komen met De Groot om samen tot een oplossing te komen.