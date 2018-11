Haarlem strikt over aardgasvrij bouwen: geen uitzondering voor huizen Staalstraat

HAARLEM - Haarlem wil geen uitzondering maken voor de verplichting aan Préwonen om aardgasvrij te bouwen van 77 woningen aan de Staalstraat en de Bazellaan in Parkwijk. De woningcorporatie had hierom gevraagd, omdat het project anders vertraging oplevert.

De gemeente heeft een grote ambitie om al in 2040 aardgasvrij te zijn. Alleen als groen gas geleverd kan worden, hoeven woningbouwplannen niet aangepast te worden. In de Staalstraat/Bazellaan is de levering van dat duurzame gas niet mogelijk. De extra investering van aardgasvrij maken van de woningen moet op den duur dus toch gedaan worden, volgens het college van B&W.

De verwachte vertraging van het herbouwproject van 14 maanden was niet genoeg reden voor de gemeente om een uitzondering toe te staan. Het betekent dat bewoners van de oude huizen langer moeten wachten, maar ze hebben een stadsvernieuwingsurgentie gekregen. Daarmee kunnen ze kiezen om naar een andere woning te verhuizen.

Groene Linten wel uitzondering

Voor het project de Groene Linten in Parkwijk hoeven de nieuwe huizen die de gesloopte woningen vervangen, niet aardgasvrij gebouwd te worden. De 46 woningen in de laatste fase staan al sinds 2012 gepland.

Bovendien is verzwaring van het electriciteitsnet nodig om op deze locatie aardgasvrij te bouwen. Dit moet volgens de gemeente later voor de hele wijk in één keer opgelost worden.