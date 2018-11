Berenstein: ''Volendam kwam niet naar mij, ik ben naar Volendam gegaan''

AMSTERDAM ZUIDOOST - Anthony Berenstein was een enorm talent bij FC Utrecht en won met Oranje onder zeventien zilver op de Europese kampioenschappen op Malta. Door een zware enkelblessure verdween Berenstein echter van het toneel. FC Volendam bood hem een kans die hij met beide handen aangreep.

Via zijn zaakwaarnemer Stefano van Delden belandde de aanvaller in het vissersdorp. ''Volendam kwam niet naar mij, ik ben naar Volendam gegaan om een stagewedstrijd te krijgen. Die is bevallen en daarom zit ik nu bij Volendam'', vertelt de 21-jarige Amsterdammer. Na eerst bij Jong Volendam begonnen te zijn heeft hij zich snel het eerste elftal in gevoetbald.

Niet meer verloren

Onder Hans de Koning mocht Berenstein de laatste acht wedstrijden in de basis beginnen en sinds hij mag starten heeft Volendam niet meer verloren. Vanavond hoopt de club deze goede reeks voor te zetten tegen Jong FC Utrecht, de oude club van Berenstein.