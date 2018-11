Gemeente Bergen vergeet lange tijd postbus bij supermarkt te legen

BERGEN - De postbus van de gemeente bij de supermarkt Deen in het centrum van Bergen was tot deze week zeker maanden niet geleegd. Hoe het kon gebeuren dat de post zo lang niet uit de bus is gehaald, wordt nog door de gemeente onderzocht.

De gemeente heeft bij de supermarkt een brievenbus voor post voor de gemeente, zodat de inwoners niet helemaal naar het gemeentehuis in Alkmaar hoeven.

Anderhalf jaar

Volgens het Noordhollands Dagblad is de postbus anderhalf jaar lang niet geleegd. Een woordvoerder van de gemeente wilde dat tegenover NH Nieuws nog niet bevestigen. "De wethouder heeft gisteren wel gezegd dat we anderhalf jaar geleden zijn overgestapt op een andere postleverancier." Of dat ook automatisch betekent dat sommige post al zo lang in de bus ligt, is niet duidelijk. Maandag wordt daar als het goed is meer over duidelijk.

Supermarkt Deen zou de gemeente hebben gebeld met de vraag waarom de postbus niet geleegd werd. Toen er iemand naartoe ging, bleek er een enorme hoeveelheid post in te zitten, meldt de krant. Wat er met alle post gebeurt, is nog niet bekend.