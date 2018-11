Deel dit artikel:













Schoolverzuim in Haarlem stijgt: in rest van de regio daling te zien Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Het schoolverzuim in de gemeenten van Zuid-Kennermerland en de IJmond is het vorig schooljaar gedaald met bijna 200 leerlingen. In Haarlem is dat echter juist toegenomen van 855 in 2016-2017 naar 931 scholieren vorig schooljaar.

Deze stijging van 76 spijbelaars in Haarlem wordt veroorzaakt door leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In Heemstede is het aantal leerlingen met schoolverzuim bijna gelijk gebleven en in Bloemendaal en Zandvoort relatief fors afgenomen. Zandvoort kende vorig schoolseizoen 20 minder spijbelaars en Bloemendaal 23. Uit het jaarverslag blijkt wat de oorzaak is van de daling in het algemeen en de stijging van het schoolverzuim in Haarlem.