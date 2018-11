AZ zondag zonder spits Johnsen tegen VVV-Venlo

ALKMAAR - Bjørn Johnsen is zondag niet inzetbaar voor AZ, wanneer zij het opnemen tegen VVV-Venlo. De Noorse spits is niet fit teruggekomen uit de interlandperiode van zijn land.

Johnsen speelde met zijn land tegen Slovenië (1-1) en Cyprus (0-2 winst). In het eerste duel speelde hij een invaller en was hij belangrijk voor zijn land met de gelijkmaker. Tijdens de tweede wedstrijd kwam hij wegens de blessure niet in actie.

"Hij is tijdens de eerste van de twee interlands geblesseerd uitgevallen", weet trainer John van den Brom. "Die wedstrijd scoorde hij overigens ook. Hoe ernstig zijn blessure is, kan ik nog niet zeggen. Maar zondag in Venlo is Bjørn er sowieso niet bij.”

Seuntjens

De spits speelde tot nu toe mee in elf competitieduels van de Alkmaarders. Daarin kwam hij drie keer tot scoren. De afgelopen wedstrijden bekleedt Mats Seuntjens de spitspositie.

Het is niet bekend wat de aanvaller precies mankeert en hoe ernstig de blessure is.