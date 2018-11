Deel dit artikel:













Tesoboot maakt een uitstapje: vaartuig gespot in Noordzeekanaal Foto: Inter Visual Studio

TEXEL - De Tesoboot Dokter Wagemaker is vandaag gespot in de haven van IJmuiden. Een beetje afgeweken van de route tussen Den Helder en Texel? Dat klopt. De reden hiervan is dat de boot een flinke onderhoudsbeurt kreeg in een scheepswerf in Amsterdam.

De boot kreeg de vijfjaarlijkse onderhoudsbeurt. Volgens Schulpengat.nl zouden onder andere de roerpropellers en het onderwaterschip zijn gecontroleerd. Op dit moment is de boot op de terugweg naar Den Helder, waar het schip binnenkort weer gaat varen. Wanneer dit precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Lees ook: Texelaars toeren met iconisch TESO-souvenir door het land In de haven van IJmuiden keken er een aantal oplettende ooggetuige raar op toen ze de Tesoboot ineens "ver uit koers zagen varen". "Nieuwe veerlijn: van Texel rechtstreeks naar Amsterdam!", zegt iemand op Facebook. Anderen maken zich zorgen of er nu wel genoeg boten tussen Den Helder en Texel varen met een druk weekend in het verschiet. "En dat op vrijdag, vaart er dan maar één boot nu?", is haar bezorgde reactie. 💬 Whatsapp ons!

