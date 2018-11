Horizon neemt voorschot op vonnis aanbesteding jeugdzorg: 'Op zoek naar huisvesting in Noord-Holland'

HEERHUGOWAARD - Hoewel nog allerminst zeker is dat het Zuid-Hollandse Horizon de zorg voor tientallen Noord-Hollandse jongeren van het Noord-Hollandse Transferium/Parlan overneemt, is eerstgenoemde organisatie al wel op zoek naar huisvesting in Noord-Holland.

Dat blijkt uit een brief die namens de organisatie is verspreid onder relaties en in handen is van NH Nieuws. "Namens onze opdrachtgever Horizon zijn wij op zoek naar nieuwe huisvesting in Noord-Holland Noord", luidt de opening van de 'zoekvraag'.

Met de advertentie loopt de Zuid-Hollandse jeugdzorgaanbieder vooruit op de uitkomst van het kort geding dat door Transferium/Parlan was aangespannen. Na een aanbesteding van eerder dit jaar besloten achttien gemeenten boven het Noordzeekanaal de gunning voor de gesloten jeugdzorg van Transferium/Parlan in Heerhugowaard over te hevelen naar de Zuid-Hollandse concurrent Horizon.

Uit vertrouwde omgeving

Transferium/Parlan liet het er niet bij zitten en spande een kort geding aan tegen de gemeenten die de gunning aan Horizon hebben verleend. Volgens de Noord-Hollandse instelling komt de zorg voor tientallen jongeren in gevaar. Een groot deel zal uit hun 'vertrouwde omgeving' worden gehaald en voor behandeling naar Zuid-Holland moeten verkassen, wat funest zou zijn voor hun ontwikkeling.

Afgelopen dinsdag troffen de partijen elkaar in de rechtbank van Amsterdam, al liet de rechter weten pas op 5 december uitspraak te doen in de zaak.

Wie zijn de jongeren waar het allemaal om gaat?

De jongeren zijn allemaal afkomstig uit Noord-Holland en zijn volgens ouders, jeugdrechtadvocaten en andere betrokkenen alleen gebaat bij zorg in hun eigen regio. Door de aanbesteding dreigen 50 van de 72 kinderen die in de gesloten instelling in Heerhugowaard zitten, uit hun omgeving gehaald te worden. Velen van hen zijn vaak jarenlang blootgesteld aan trauma's, zoals mishandeling, verslaving, loverboyproblematiek en seksueel misbruik.

Horizon gaat er blijkbaar vanuit dat de rechter in haar voordeel zal beslissen, want de organisatie verzoekt iedereen met objecten die aan de criteria voldoen, uiterlijk volgende week woensdag contact op te nemen.

Criteria panden

Het pand dat de in Rotterdam gevestigde instelling per 1 januari wil betrekken, moet ca. 400 m² groot zijn, en zal dienen als tijdelijke dependance.



Aan het pand dat Horizon in het eerste kwartaal van komend jaar wil huren, gelden strengere criteria. Zo moet het gebouw een oppervlakte hebben van 1.500 á 1.800 m² en moet het zijn ingedeeld in verschillende kamers of zodanig ingedeeld kunnen worden. Verder moet het goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en in een 'levendige omgeving' liggen 'met (winkel)voorzieningen in de nabije buurt'.