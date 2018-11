Politie zoekt automobilist die doorreed na aanrijding in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) De politie is op zoek naar een automobilist die gisterenavond doorreed na een ongeluk op Plein '40-'45 in de Amsterdamse wijk Slotermeer. Daarbij raakte een fietser lichtgewond.

Het ongeluk gebeurde rond 20.40 uur. De auto reed volgens een getuige op hoge snelheid over de trambaan richting het Bos en Lommerplein. Bij een oversteekplaats kwam de auto in botsing met een fietser, waarna hij doorreed in de richting van Halfweg.

Lees ook: Fietser aangereden in Slotermeer, dader rijdt door

Volgens getuigen was een zwarte Renault Megane betrokken bij het ongeluk. Kort voor het ongeluk kreeg de politie al een melding van een gestolen Renault Megane. De politie vermoedt dat het om dezelfde auto gaat, maar weet dat nog niet zeker. Zij vragen getuigen van het ongeval zich te melden.