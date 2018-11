Schöne verlengt contract tot zomer 2020

AMSTERDAM - Lasse Schöne heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2020. Het contract van de Deens international liep in eerste instantie aan het einde van het seizoen af, maar beide partijen hebben besloten om er nog een jaartje aan vast te plakken.

Schöne, die al sinds 2012 in Amsterdam rondloopt, is blij met het heuglijke nieuws. "Ik had een clausule in mijn contract en die is gelicht. Daar ben ik erg blij mee. Ik denk dat iedereen wel weet wat mijn gevoel is bij deze club," aldus de Deen. "Ik mag mijn rol hier wel en het bevalt me hier erg goed. Het is misschien makkelijk om te zeggen omdat we nu goed presteren, maar het is gewoon een hele leuke groep. De groep is hongerig naar prijzen en we willen wat bereiken. Dat lijkt me heel mooi om mee te maken."

Schöne speelde al 187 competitieduels voor het eerste elftal van Ajax. Daarin was hij 46 keer trefzeker. Voordat hij naar Amsterdam ging voetbalde de middenvelder voor onder andere De Graafschap en NEC.