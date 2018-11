Morgen live: de zesde editie van de Fjoertoer in Egmond

EGMOND BINNEN - Het belooft een drukke editie te worden van de Fjoertoer in Egmond. Morgen staat alweer de zesde editie van het evenement te wachten en er doen maar liefst 10.000 deelnemers aan mee. NH Events is er vanaf 20.00 uur live bij om verslag te doen.

Het belooft een 'frisse' te worden met een voorspelde temperatuur van drie graden. Het advies: draag meerdere laagjes en goede wandelschoenen. In aanloop naar het verlichte wandelevenement werden vandaag alle lampjes en andere spullen die nodig zijn gecontroleerd en ingepakt.

Het is dit jaar voor het eerst mogelijk om je bijvoorbeeld met vrienden of collega's als groep in te schrijven. Dat scheelt invulwerk, omdat alle deelnemers uit dezelfde groep kunnen worden aangemeld. De inschrijving is inmiddels gesloten.