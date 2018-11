'Vliegtaks gaat 5.000 banen kosten'

SCHIPHOL - "Het is evident dat een louter Nederlandse vliegbelasting geen enkel positief milieueffect heeft. Dit gaat ten koste van Nederlandse banen!" Dat zegt KLM baas Pieter Elbers naar aanleiding van een rapport van SEO Economisch Onderzoek, naar de gevolgen van invoering van een vliegtaks.

Het instituut onderzocht in opdracht van de KLM wat de gevolgen zijn van een éénzijdige invoering van een vliegtaks door Nederland. "Als alleen in Nederland belasting wordt geheven, zullen passagiers uitwijken naar andere bestemmingen zoals België", zo stelt Pieter Elbers.

Minder passagiers

Volgens het onderzoek zal een invoering van de extra belasting er voor zorgen dat het aantal passagiers met tien procent afneemt. Met name transferpassagiers zullen vanwege de prijs Schiphol voortaan links laten liggen en kiezen voor een andere Europese luchthaven. Juist deze overstappers zijn belangrijk voor Schiphol.

Milieu

Invoering van de vliegtaks zal volgens SEO Economisch Onderzoek geen effect hebben op het milieu omdat er mondiaal niet minder gevlogen zal worden. Wel zullen meer Nederlanders gebruik gaan maken van andere luchthavens waardoor juist het aantal autokilometers en de CO2-uitstoot, zal toenemen.

"Het is evident dat een louter Nederlandse vliegbelasting geen enkel positief milieueffect heeft. We hebben het hier over een mondiale industrie die een mondiale aanpak vereist", aldus KLM baas Pieter Elbers.

Een vliegtaks levert de overheid wel honderden miljoenen aan extra belasting op maar volgens het rapport is dat van tijdelijke aard. Volgens de onderzoekers kost het het Rijk uiteindelijk ook geld.