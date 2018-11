Ria en Marjolein breien en zamelen geld in voor verkrachtingsslachtoffers

SCHAGEN - Ria Bakker en Marjolein de Weert uit Schagen hebben een 'breiactie' bedacht waarmee ze geld willen inzamelen voor slachtoffers van verkrachting en verminking in oorlogsgebieden.

Een tijdje geleden keek Ria naar een documentaire over Denis Mukwege, een Congolees gynaecoloog en mensenrechtenactivist die slachtoffers van seksueel geweld behandelt. Ze zag dat Mukwege een kindje "van amper een jaar" opereerde. Het kind was verkracht. "Mijn maag draaide om. Ik dacht: daar moet ik wat mee."

Ria kwam met een idee om geld in te zamelen voor de mishandelde kinderen en vrouwen in oorlogsgebieden. Bij een aangewezen winkel kunnen mensen die willen bijdragen voor 29.50 euro aan garen kopen om zelf een sjaal te breien. Van dat geld gaat 10 euro direct naar het goede doel. Met de rest kunnen alleen de onkosten worden betaald. Volgens Ria verdient niemand er wat aan.

Verkrachtingsslachtoffers

Het geld gaat naar de Dr. Denis Mukwege Foundation, die in Den Haag zit. De stichting is opgericht om aandacht te geven aan seksueel geweld tijdens de oorlog. Mukwege begon in Congo eigenlijk een ziekenhuis waar hij vrouwen die moesten bevallen wilde helpen, maar hij kreeg steeds meer verkrachtingsslachtoffers. "Daar heeft hij zich tegen wil en dank in gespecialiseerd", zegt een woordvoerder.

In dat ziekenhuis in Congo wordt nu alle zorg geboden aan met name vrouwen, maar ook kinderen, die zijn verkracht. Ze worden geholpen totdat ze zelf terug kunnen naar de maatschappij.

Psychisch verwoest

In Congo, maar ook in andere gebieden waar oorlog is, worden verkrachtingen volgens de stichting ingezet als oorlogswapen. "Ze overvallen bijvoorbeeld een dorp en verkrachten de vrouwen, vaak voor de ogen van hun mannen en/of kinderen. De mensen worden niet alleen beroofd, maar zijn ook psychisch verwoest. De overvallers ontwrichten een hele gemeenschap. Mensen gaan er echt aan kapot."

Er wordt nu geprobeerd om de ziekenhuisvorm die in Congo door Mukwege is opgezet, in andere gebieden te krijgen. Voor zijn werk kreeg Mukwege de Nobelprijs voor de Vrede.

Ria heeft zelf al heel wat sjaals gemaakt voor het goede doel. "Voor duizend euro kan een vrouw geopereerd worden en heeft ze psychische hulp. We willen echt zoveel mogelijk mensen helpen." De garen kunnen hier worden besteld.