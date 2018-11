LIVE NH Sport: Roda JC-Telstar, FC Volendam-Jong FC Utrecht

AMSTERDAM - Een druk programma vanavond in de Keuken Kampioen met liefst negen wedstrijden. Drie Noord-Hollandse ploegen komen in actie. Jong Ajax ontvangt MVV Maastricht, FC Volendam speelt thuis tegen Jong FC Utrecht en Telstar gaat op bezoek bij Roda JC Kerkrade. De twee laatstgenoemde duels zijn vanavond live te volgen op de radio bij NH Sport.

Telstar gaat zich proberen te revancheren op de matige tweede helft vorige week tegen FC Den Bosch (1-4). Dat kunnen zij doen mét Rodny Cabral, die vrijgesproken is van zijn rode kaart. Bovendien keren Jasper van Heertum en Donny van Iperen terug van blessures.

Ook bij tegenstander Roda JC was er een meevaller. Spits Mario Engels werd net als Cabral vrijgesproken van zijn rode kaart van vorige week tegen MVV en kan dus vanavond meedoen tegen de Velsenaren. Roda JC staat op de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie en de ploeg van coach Robert Molenaar wil alleen nog maar omhoog kijken. Lukt het Telstar om te stunten in het Parkstad Limburg Stadion of blijven de punten in Limburg? Je hoort het vanaf 20.00 uur van commentator Rob Wanst op de radio bij NH Sport.

Volendam

FC Volendam is in de zogeheten winning mood en heeft ondertussen al acht duels op rij niet verloren. De ploeg van Hans de Koning won drie van de afgelopen vier wedstrijden en speelde vorige week knap gelijk bij Cambuur. Spits Cas Peters is weer inzetbaar tegen Jong Utrecht, dat overigens dinsdag Jong Ajax versloeg en dus met veel vertrouwen naar de Dijk zal afreizen. Nick Venema was met een hattrick belangrijk voor de ploeg van trainer Robin Pronk, waardoor hij zijn doelpuntentotaal voor dit seizoen op negen goals bracht.

Of de Volendammer verdedigers Venema wel in bedwang weten te houden, hoor je vanaf 20.00 uur van commentator Edward Dekker en zijn analist Andries Jonker in NH Sport op de radio. De uitzending begint al om 19.00 uur.