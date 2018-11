Deel dit artikel:













Succes voor Schouten bij terugkeer marathonvierdaagse Foto: ANP/Vincent Jannink

BREDA - Irene Schouten heeft de eerste vrouwenwedstrijd in de marathonvierdaagse op haar naam geschreven. De Andijkse marathonschaatster, vorige week nog in actie op de wereldbeker in het Japanse Obihiro, bleef in Breda de concurrentie dik voor in de massasprint.

Het peloton bleef bij de vrouwenwedstrijd de volle zestig ronden bij elkaar, mede omdat pogingen om te vluchten op niets uit liepen. In de massasprint was Schouten vervolgens te snel voor nummer twee Manon Kamminga en nummer drie Iris van der Stelt. Bovendien was Schouten bij de twee tussensprints de snelste, waardoor ze na afloop het leiderstricot én het 'tablettenpak' kreeg uitgereikt. Voor de schaatster uit Andijk een knap begin van de meerdaagse, die nog tot en met 25 november duurt. Vrijdag gaat de competitie verder in Utrecht, waarna er ook nog in Hoorn (zaterdag) en Groningen (zondag) wordt geschaatst. De eerste dag werden er zestig ronden gereden door de vrouwen en elke dag loopt dit aantal op. Op de laatste dag schaatsen zij er liefst honderd. Lees ook: Geen spruitjespak meer bij marathonschaatsers