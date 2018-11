Bakwagen ramt lesauto in flank op kruispunt Purmerend

PURMEREND - Een bakwagen heeft vanochtend in Purmerend een lesauto in de flank geramd. Een van de betrokkenen is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Koogsingel en de Prof. Mr. P.J. Oudlaan. Op foto's is te zien dat de lichte vrachtwagen de lesauto aan de passagierskant heeft geraakt. Mogelijk heeft de chauffeur van de bakwagen de lesauto - die op een voorrangsweg reed - over het hoofd gezien.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat één van de inzittenden van de lesauto na de botsing moeite had om uit de auto te komen. Het slachtoffer heeft niet bekneld gezeten, maar is voor de zekerheid wel meegenomen door ambulancepersoneel, om zich in het ziekenhuis te laten controleren.



Onduidelijkheid over aantal inzittenden

Hoeveel mensen er op het moment van de aanrijding in de vrachtwagen en de lesauto zaten, is onduidelijk. De rijschool is niet bereikbaar voor commentaar. Een berger zal de lesauto bergen. Of de vrachtauto ook geborgen moet worden, is niet bekend.