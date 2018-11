Deel dit artikel:













Stoommachinemuseum in Medemblik omgebouwd tot Pakjesfabriek van Sinterklaas Foto: Robert Gieling

MEDEMBLIK - Sinterklaas bewaart dit jaar de cadeautjes in het Stoommachinemuseum. De pieten kunnen doordeweeks in alle rust de cadeautjes inpakken. Het museum is namelijk speciaal hiervoor gesloten. Komend en volgend weekend is het gebouw toch open voor nieuwsgierige kinderen die graag een kijkje willen nemen in de Pakjesfabriek van Sinterklaas in Medemblik.

Er zijn verschillende leuke activiteiten te doen. Kinderen kunnen meedoen met de pakjesspeurtocht en hun stoompieten-diploma halen. Morgenochtend is er zelfs een kans dat er nog pieten in het museum zijn. Lees ook: Geen extra veiligheidsmaatregelen bij Pietendorp in Enkhuizen Volgende week zaterdag wordt er vanaf 12.00 uur ieder uur een sinterklaasverhaal voorgelezen. Op zondag 2 december bakt bakker Bes speciaal met de jonge bakkers pepernoten van 11.00 tot 16.00 uur. Kleed je wel lekker warm aan want in de Pakjesfabriek kan het erg koud zijn. Bezoek voor meer informatie de website. 💬 Whatsapp ons!

