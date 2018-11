Deel dit artikel:













Bus met Friezen op kerstexcursie bij tuincentrum Hoogwoud Foto: NH Nieuws

HOOGWOUD - Het is een fenomeen in Hoogwoud: de Kerst-Kado-Show in tuincentrum De Boet. Nog voor dat je de kans hebt om überhaupt over Sinterklaas na te denken, staat kerst hier al voor de deur.

"Wij beginnen altijd eind oktober al met de kerst", legt Eline Hermans van tuincentrum De Boet uit. Sinds dat moment staat de kerstshow iedere dag te pronken en trekt bezoekers uit het hele land. "Je hoeft niet naar een kerstmarkt in Duitsland voor het echte kerstgevoel!" Bus met Friezen

Uit Sneek is er een bus met vijftig vrouwen afgereisd om de show te komen bewonderen. "Het is de eerste keer en we vinden het hartstikke leuk", zegt een groep vrouwen tegen NH Nieuws. "Koffie met gebak en de hele dag rondstruinen. Wat wil een mens nog meer?!" Fenomeen

Dit jaar is de show nog groter dan normaal. In het voorjaar is het tuincentrum verbouwd, waardoor er nog meer ruimte is om uit te pakken. 💬 Whatsapp ons!

