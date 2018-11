Deel dit artikel:













Tuchtcommissie KNVB spreekt Rodny Cabral vrij Foto: Pro Shots/Henk-Jan Dijks

VELSEN-ZUID - Rodny Cabral is vrijgesproken van de rode kaart die de vleugelverdediger vorige week kreeg tegen FC Den Bosch. De Telstar-speler ging in beroep tegen de straf van één duel en met succes. De tuchtcommissie sprak de verdediger vrij in zijn beroepszaak.

Dat betekent dat Cabral niet meer geschorst is en vanavond tijdens het duel met Roda JC Kerkrade 'gewoon' inzetbaar is. Hij begint bovendien in de basis. "Tuurlijk. Rodny is een jongen die waanzinnig ontwikkelt en nog een stap hoger kan maken. Als hij vrijgesproken wordt, is het een beetje lullig om hem niet op te stellen", zei een lachende Mike Snoei eerder. Het duel begint om 20.00 uur en is live te volgen op de radio bij NH Sport.