Let op: gooi de Japanse duizendknoop niet in de groene container Foto: Gemeente Medemblik Foto: Gemeente Medemblik

MEDEMBLIK - Als je binnenkort besluit de tuin weer winterklaar te maken, let dan goed op of je de schadelijke Japanse duizendknoop ziet. Het is belangrijk dat de plant veilig weggehaald wordt om zo verdere verspreiding te voorkomen. Dat meldt de gemeente Medemblik.

De Japanse Duizendknoop moet volledig uit de aarde getrokken worden, ook de diepliggende wortels. Gooi deze dan niet in de groene GFT-container, maar in de zwarte container voor restafval. Van het GFT-afval wordt compost gemaakt. Dan wordt juist de schadelijke plant verspreid. Lees ook: Uitgeester wil woekerende Japanse Duizendknoop uitroeien: "Wie helpt?" De Japanse Duizendknoop is een woekerplant. De diepliggende wortels zijn zo sterk dat ze schade aanbrengen aan terras, fundering, muren en zelfs aan het huis. De wortels zijn zo sterk dat ze door beton kunnen dringen. Belangrijk is dus dat ze goed weggehaald worden en niet meer terugkomen. Hoe herken je de plant

"In april loopt de Japanse duizendknoop uit met kleine ronde knoppen en blaadjes. Binnen een paar weken groeien deze stengels uit tot een grote plant. De holle stengels zijn groen met roodachtige vlekjes aan de buitenkant. Het blad wordt in de zomer 5 tot 12 centimeter groot en heeft een hartvormige vorm en een frisgroene kleur. In augustus of september groeien aan het einde van de stengels witte bloemen. In de winter sterft de Japanse duizendknoop bovengronds af en blijven er houtachtige stelen over", aldus de gemeente. Melding

Als je de plant in de tuin hebt, is het belangrijk om er melding van te maken. De gemeente komt dan langs om een goed overzicht te krijgen van de groeilocaties van de Japanse duizendknoop. 💬 Whatsapp ons!

