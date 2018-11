Burgemeester Heemstede sluit drugspand in 'mooie winkelstraat'

HEEMSTEDE - Burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede heeft een winkelpand aan de Jan van Goyenstraat laten sluiten. Reden is de vondst van een hennepkwekerij.

Dat meldt de gemeente in een persbericht. Het pand blijft in ieder geval de komende drie maanden dicht. De gemeente hoopt met die tijdelijke sluiting een einde te maken aan 'drugsgerelateerde activiteiten aldaar'.

Heemstede hanteert naar eigen zeggen een streng beleid met betrekking tot hennepteelt. Als de politie meer dan vijf planten of er meer dan vijf gram softdrugs aanwezig is, kan de woning voor een periode van drie tot zes maanden worden gesloten.

Betrokkenen op het spoor

Volgens Nienhuis geeft de sluiting van het pand een 'zichtbaar signaal aan de gemeenschap': "Met de sluiting wordt ook de de loop naar de handel eruitgehaald. En de betrokkenen weten dat we ze op het spoor zijn, want er wordt natuurlijk ook strafrechtelijk onderzoek gedaan. Een stevige maatregel en een krachtig signaal. Ik hoop dat dit een preventieve werking heeft in het belang van deze mooie winkelstraat."