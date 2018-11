Driejarige proef met bed-bad-brood-voorziening in grote steden

AMSTERDAM - Vijf steden, waaronder Amsterdam, doen mee aan een driejarige proef met de zogeheten bed-bad-brood-voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dat is de uitkomst van langdurige onderhandelingen tussen staatssecretaris Mark Harbers (Asielzaken) en de betreffende gemeenten. In Noord-Holland gaat het alleen om Amsterdam. Andere steden die meedoen aan het experiment zijn Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen, meldt de NOS.

De bed-bad-broodregeling is een opvangregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers die om uiteenlopende redenen niet terugkeren naar het land van herkomst. Via die regeling kunnen zij voorzien in hun primaire levensbehoeften als voedsel, een slaapplek en persoonlijke hygiëne.

De regel is niet onomstreden. Volgens tegenstanders heeft de regel een aanzuigende werking. Voorstanders stellen dat deze groep met de bed-bad-broodregeling in het vizier blijft en niet in de anonimiteit op straat verdwijnt.

Meegewerkt aan terugkeer

Of uitgewezen asielzoekers aanspraak kunnen maken op de voorziening, hangt onder meer af van hun achtergrond. Zo wordt gekeken of zij hebben meegewerkt aan een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst en of ze eerder in een ander EU-land asiel hebben aangevraagd.

Lees ook: Afgewezen asielzoekers kraken pand Amsterdam

Het kabinet heeft 48 miljoen euro vrijgemaakt voor de proef. Ook de Vereniging van Nederlandse gemeenten betaalt mee. Als de proef over drie jaar succesvol blijkt en er meer uitgeprocedeerde asielzoekers zijn uitgezet of vrijwillig teruggekeerd, komen er drie locaties bij.

Bestaande locaties

Bestaande locaties, zoals die in Emmen en Enschede, mogen gedurende de proef openblijven, al betaalt de overheid daar niet aan mee.

Lees ook: Uitprocedeerde asielzoekers 'We Are Here' verhuizen naar 16e pand

Wat de overeenkomst voor de bestaande 24-uursopvang in Amsterdam betekent, is nog niet bekend, schrijft AT5.