Fileknelpunt A4 tussen Burgerveen en Den Haag versneld aangepakt

BURGERVEEN - Het meest hardnekkige fileknelpunt van Nederland, de A4 tussen Burgerveen en Den Haag, wordt versneld aangepakt.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) trekt tachtig miljoen euro extra uit voor een vierbaans A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14, meldt De Telegraaf.

Turbo erop

Als het aan de VVD-bewindsvrouw ligt, wordt de verbreding van de A4 niet in 2028, maar al vier jaar eerder aangepakt. "Als we er de turbo opzetten denk ik dat het zou moeten kunnen", zegt de verkeersminister. "We zijn gehouden aan procedures, maar het is geen heel gecompliceerde operatie."

De aanpak van rijksweg A4 moet een einde maken aan het dagelijkse fileleed. Met de verbreding van drie naar vier rijbanen lost Van Nieuwenhuizen ook het probleem met de beruchte flessenhals bij Leiderdorp op.