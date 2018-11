Noord-Zuidlijn winnaar van Architectuur Award

AMSTERDAM - (AT5) Uit 171 inzendingen is de Noord-Zuidlijn in Amsterdam de winnaar van de ARC18 Architectuur Award.

De prijs wordt uitgereikt aan een recent geopend project. De creatie moet hoog presteren op het gebied van duurzaamheid en verrassend worden gecombineerd met architectuur, meldt de Architect.



De jury, onder leiding van Ellen van Loom, waardeert de manier hoe de architecten de lange tijd met elkaar hebben samengewerkt. Ruim twintig jaar zijn er ontwerpen gemaakt, is er overlegd, geboord en gebouwd. Dat heeft geleid tot een metro die optimaal past in de stad.



Het ontwerp van Benthem Crouwel Architects dat bijna tien kilometer lang is, is er volgens de jury in geslaagd om een eenvoudige en prettige ruimte te creeëren voor de reiziger. Er is geen sprake van overbodige decoratie en de jury is verwonderd dat bij geen van de stations te merken is dat je diep de grond in gaat.