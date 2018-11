Basketballers Apollo verspelen zege tegen BAL Weert

WEERT - De basketballers van Apollo hebben een bijna zekere zege tegen BAL uit Weert toch nog uit handen gegeven. De ploeg van Patrick Faijdherbe stond na het eerste kwart met 12-26 voor, maar uiteindelijk moest de ploeg uit Amsterdam toch nog buigen voor de Limburgers: 91-78.

Apollo, met Dimeo van der Horst (deze wedstrijd topscorer met 23 punten) in de ploeg, begon sterk aan de wedstrijd en na een stand van 12-26 na het eerste kwart stond het tijdens de rust 35-46 in het voordeel van de ploeg van Faijdherbe. In het derde kwart ging het echter helemaal mis en zodoende stond er na dertig minuten spelen een stand van 66-52 op het scorebord.

In het vierde kwart herpakten de Amsterdammers zich enigszins, maar het was niet genoeg om met de punten naar huis te gaan. Door de eindstand van 91-78 hebben beide ploegen nu twee punten, waar Apollo er voorafgaand aan het duel nog twee meer had dan de Limburgse concurrent.