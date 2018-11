Deel dit artikel:













Fietser aangereden in Amsterdam: dader rijdt door Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Amsterdam is vanavond een fietser gewond geraakt na een aanrijding met een auto, die eerder daarvoor was gestolen. De bestuurder is doorgereden.

De aanrijding gebeurde rond 20.45 uur ter hoogte van de Slotermeerlaan. Volgens getuigen reed de auto meer dan 100 km per uur. Na een kentekencheck blijkt het te gaan om een zwarte Renault Mégane. Het voertuig was even daarvoor gestolen uit Bos en Lommer. Lees ook: Scooter aangereden in Bussum: dader laat slachtoffer gewond achter Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet ernstig gewond. 💬 Whatsapp ons!

