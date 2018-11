Verdachte van op Malta vermoorde Shannon bekent: ''Ik flipte"

MONNICKENDAM - De 22 jarige Jelle R., die verdacht wordt van de moord op de Monnickendamse Shannon Mak op Malta, heeft een bekentenis gedaan bij de politie op het eiland. Dat bleek vandaag bij de afsluiting van het tweede deel van de rechtszaak die tegen de verdachte loopt.

In de Times of Malta is te lezen dat Jelle R. op eigen initiatief bekende zijn ex in een ruzie om het leven te hebben gebracht; tot in de gruwelijkste details.

De 30-jarige Shannon Mak woonde op Malta en werd daar op 3 augustus dood gevonden om de hoek van waar Jelle R. woonde. Hij zou vlak na de moord hebben verklaard dat hij 'flipte'. Dit beschreef hoofdonderzoeker Raymond Cassar vandaag in de rechtbank.

Ruzie

De relatie van de twee was kort daarvoor gestrand en ze hadden ruzie gemaakt. Toen Shannon, na even weg te zijn geweest, weer terugkwam, zou haar ex-vriend haar keel hebben doorgesneden. Jelle R. komt oorspronkelijk uit Sneek, maar woonde daarna een tijd in Schagen.



De advocate van Jelle R., Leontine Calleja, protesteerde vandaag in de rechtbank: "Mijn cliënt is niet op zijn rechten gewezen. Hij werd nog niet bijgestaan door een advocaat en zijn verklaring is dan ook niet rechtsgeldig."

Uit zichzelf praten

Ze eist dat de bekentenis niet wordt gebruikt in het proces. Advocaat van Shannons familie Stefano Filletti bearumenteerde daarop dat de politie er niets aan kan doen dat iemand uit zichzelf begint te praten. Hoofdonderzoeker Cassar zei dat de verdachte in eerste instantie zelfs geheel af wilde zien van een advocaat. Later kwam hij daar alsnog op terug.

Het proces tegen Jelle R. wordt begin volgende maand voortgezet.

