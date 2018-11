Omstreden raadslid Rebekka Timmer verlaat SP voor partij Sylvana Simons

HILVERSUM - Het Hilversumse SP-raadslid Rebekka Timmer heeft vandaag aangekondigd dat ze stopt als raadslid voor de SP. Ze gaat aan de slag bij BIJ1, de partij van Sylvana Simons, omdat ze zich niet langer kan vinden in de landelijke lijn van de SP.

Vooral het migratiestandpunt speelt daarin een belangrijke rol. "Ik ben op het punt gekomen dat ik de partijkoers niet langer meer kan verenigen met mijn idealen en principes", zo stelt Timmer. "Binnen de partij is er te weinig ruimte voor kritiek en discussie en hebben antiracisme en intersectionaliteit geen plaats. En dus voel ik mij genoodzaakt om te vertrekken en te kiezen voor mijn idealen."

Toegenomen druk

De maatschappelijke en politieke druk op Timmer nam de laatste weken toe. Haar prominente rol bij de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Hilversum viel bij een aantal politieke collega's slecht.

Ook werd gisteren bekend dat het raadslid het aan de stok had gekregen met een Hilversumse lunchroom, omdat horecagelegenheid volgens haar racistische versiering had. De SP liet weten afstand te nemen van deze opmerking. "Het handelen van mevrouw Timmer is niet gebeurd in naam van de partij, maar op persoonlijke titel", aldus de partij.

Plezier en overtuiging

Ondanks de recente gebeurtenissen laat Timmer weten "met pijn in het hart" te vertrekken. "Ik heb mij jarenlang met veel plezier en overtuiging mogen inzetten voor de Hilversumse SP. Mijn tijd bij de SP heeft mij veel geleerd en ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Ik wens mijn opvolger veel succes toe."