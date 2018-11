Deel dit artikel:













Zaans Museum krijgt pistool van politie Foto: ANP Foto

ZAANSTAD - Het Zaans Museum heeft een Browning M25 (pistool) cadeau gekregen van de politie Amsterdam-Amstelland. Het vuurwapen was in 1929 geschonken aan het staatsbedrijf Artillerie Inrichtingen, maar werd in 2003 gestolen. Eind vorig jaar heeft de politie het pistool teruggevonden.

Het Zaans Museum heeft de Browning M25 toegevoegd aan de collectie van het Hembrug Museum. Dat valt onder het Zaans Museum en vertelt het verhaal van de wapen- en munitiefabriek die vanaf het eind van de negentiende eeuw tot 2003 op het Hembrugterrein in Zaandam stond.



De Browning M25 was lange tijd het dienstwapen voor de landmacht, de artillerie en het korps politietroepen.

