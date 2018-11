De Grote Haarlemmermeer Quiz: speel mee!

HOOFDDORP - Nog iets meer dan een maand en dan wordt het kleine Haarlemmerliede en Spaarnwoude bij het grote Haarlemmermeer gevoegd. Maar wat weten de huidige Haarlemmermeerders van hun nieuwe buurman en hoe zit dat andersom? De hoogste tijd voor een quiz om elkaar te beter leren kennen!

Aan de Grote Haarlemmermeer Quiz doen twee fanatieke deelneemsters mee. Als eerste: Marjolein Steffens - van de Water, wethouder en lijsttrekker van HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek). De HAP kwam donderdag samen met de VVD als winnaar uit de bus bij de gemeenteraadsverkiezingen.

De tweede deelneemster is Dicky Kerkhoff van de PvdA. Dicky was gemeenteraadslid in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, maar staat straks waarschijnlijk op de lijst van de PvdA Haarlemmermeer. Aan haar de belangrijke taak om te zorgen dat de belangen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude na de fusie nog wel genoeg behartigd worden.

Twee aan elkaar gewaagde tegenstanders, maar de vraag is in hoeverre de dames kennis hebben van de - nu nog - twee gemeenten.

De vragen:



1. Hoeveel oppervlakte krijgt de nieuwe gemeente Haarlemmermeer er dalijk bij?

A. 2487 hectare

B. 1901 hectare

C. 2086 hectare

2. Hoeveel bezoekers trok Mysteryland dit jaar?

A. 200.000

B. 250.000

C. 100.000

3. Welke minister-president die Nederland ooit heeft gehad komt uit Haarlemmerliede?

A. Barend Biesheuvel

B. Piet de Jong

C. Joop den Uyl



4. Met welke Fillipijnse stad heeft Haarlemmermeer een stedenband?

A. Cebu City

B. Manilla

C. Hanoi

5. Hoe groot is recreatiegebied Spaarnwoude?

A. 1200 hectare

B. 3000 hectare

C. 4200 hectare



6. Wat zijn de clubkleuren van SV Hoofddorp?

A. Groen Geel

B. Rood Wit blauw

C. Blauw Wit



Wil je weten wat de juiste antwoorden zijn en wie de grote winnaar is van de quiz, bekijk dan de video hierboven!