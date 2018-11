Deel dit artikel:













Forse boetes op 'zwervende' winkelwagentjes in Zaanse wijken Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Het zwervende winkelwagentje is een doorn in het oog van heel veel bewoners in de Zaanse wijken Poelenburg en Peldersveld. De gemeente wil dat probleem nu gaan aanpakken door boetes uit te gaan delen. Bij elke overtreding kost het 95 euro.

Gertjan Welgemoed van Klankbordgroep Poelenburg is blij met de maatregel, maar vraagt zich af hoe dit gehandhaafd gaat worden. "Er zijn twee handhavers voor het hele gebied, en die kunnen natuurlijk niet overal tegelijk zijn." Lees ook: Gerda ruimt zwerfafval in omgeving op: "Wel eens matras met lattenbodem gevonden" Ook een oudere bewoonster ergert zich al jaren groen en geel aan de winkelwagentjes die her en der op straat, in het groen en bij de afvalcontainers staan. Ze vraagt zich af of een boete helpt. "Je kunt moeilijk overal een politie-agent bijzetten." Wat volgens haar wel zou helpen is een mentaliteitsverandering. 'Belooft weinig goeds'

Dat vindt Welgemoed ook, maar hij heeft er een hard hoofd in dat het zal gebeuren. "Als je kijkt naar het hoge aantal boetes voor zwerfvuil dat hier in Poelenburg en Peldersveld wordt gegeven, belooft dat weinig goeds." Het plan moet overigens nog worden goedgekeurd door de Zaanse gemeenteraad. Ook winkeleigenaren moeten ervoor gaan zorgen dat hun winkelwagens worden teruggehaald en riskeren een boete bij nalatigheid. 💬 Whatsapp ons!

