Bedrijven willen gas boren in Schagen: vijf inhoudelijke vragen en antwoorden

SCHAGEN - De twee oliemaatschappijen Tulip Oil en PA Resources hebben een vergunningsaanvraag gedaan om gas te mogen boren in en rondom de gemeente Schagen. Maar wat betekent dat nou concreet? En kan de gaswinning in Schagen dan ook echt op gang komen? Het Ministerie van Economische Zaken geeft antwoord op vijf vragen.

1. Tulip Oil en PA Resources hebben beide al een 'concessie'. Wat heb en mag je dan?

Het is geen concessie, maar een opsporingsvergunning voor het gebied Schagen. Daarmee hebben de bedrijven het alleenrecht om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van koolwaterstoffen. Ze mogen hiervoor een boorgat binnen het toegewezen gebied gebruiken. Een eerdere vergunning, die ze dus al hadden, is voor het laatst gewijzigd op 24 oktober 2018 en nu is 'ie verlengd tot 1 september 2022.

2. Mag er met zo'n opsporingsvergunning dan ook worden geproefboord?

Nee, er mag dan nog niet zomaar worden geboord. Daar moeten namelijk ook nog andere vergunningen voor worden aangevraagd. Dit zijn achtereenvolgens een winningsvergunning (die het recht geeft om gas te winnen), een instemmingsbesluit (dat specifiek gaat over de risico's van de winning) en een omgevingsvergunning (geeft toestemming voor de mijnbouwinrichting en de boorinstallatie).

Bij de laatste twee, dus het instemmingsbesluit en de omgevingsvergunningen, wordt de regionale overheden om advies gevraagd.

3. Wanneer mag er voor gaswinning worden geboord?

Als alle vergunningen binnen zijn. In het bepalen van de locatie heeft de gemeente dan weer een belangrijke rol. Verder moet er ook nog vooraf een boorprogramma bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) worden ingediend.

4. Hoe sterk is de wil van de gemeente en haar inwoners in zo'n kwestie?

Tegen zo'n omgevingsvergunning kan door iedereen bezwaar worden aangetekend. Dit is niet doorslaggevend, maar moet wél worden betrokken in de definitieve afweging.

5. Hoe reëel is het dat de gaskraan in Schagen opengaat?

Of er ooit gas gewonnen gaat worden, valt nu nog niet te zeggen. Op basis van de opsporingsvergunning mogen geen koolwaterstoffen worden gewonnen, want daarvoor zijn dus verschillende andere vergunningen nodig. Tulip Oil heeft aangegeven dat er nu geen concrete plannen zijn. Het ministerie heeft bovendien nu geen andere aanvragen in behandeling.