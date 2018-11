Spot de strooiers: vanavond door hele provincie zout tegen gladheid

NOORD-HOLLAND - Er wordt vanavond gestrooid op de Noord-Hollandse wegen en fietspaden. De Provincie verwacht dat het vannacht gaat vriezen, dus gaan er tussen zeven en tien uur tientallen strooiwagens op pad.

Dit geldt in ieder geval voor de provinciale wegen en fietspaden. De Provincie waarschuwt: het zout werkt niet direct na de strooiactie. "Het moet worden ingereden door het verkeer." Verder: rij als bestuurder iets langzamer, houd voldoende afstand van elkaar en laat de strooiers vooral hun werk doen.



Bekijk de reportage die NH Nieuws vorige maand maakte over de strooiwagens.Tekst gaat door onder de video:



Of er ook op de snelwegen wordt gestrooid, is nog niet zeker. Dit bepaalt Rijkswaterstaat. "De kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten neemt toe en we adviseren daarom de weersverwachting goed in de gaten te houden en zo nodig de rijstijl aan te passen'', laten zij weten. Ook zeggen ze klaar te zijn voor winterse omstandigheden op de weg.

Strooiacties in dorpen en steden wordt bepaald door de gemeenten zelf.

Noord-Hollandse strooifeitjes

Vanuit negen punten in Noord-Holland vertrekken 34 grote strooiers en 34 fietspasstrooiers. In totaal wordt er 614 kilometer weg gestrooid en 400 kilometer fietspad. In heel Nederland is er 5.200.000 kilo steenzout op voorraad (dit is trouwens niet eetbaar!).