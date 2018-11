Organisatie wil Ronde van Noord-Holland nieuw leven inblazen

ALKMAAR - De (prof)ronde van Noord-Holland wordt ook in 2019 georganiseerd. Een nieuw tien-koppig bestuur heeft ervoor gezorgd dat de 'nieuwe' Ronde van Noord-Holland komend jaar in het weekend van 8 en 9 juni gereserveerd staat door de KNWU. De bedoeling is dat het een tweedaagse wedstrijd gaat worden.

Dat meldt de organisatie van de oudste wielerwedstrijd van Nederland in een persbericht. Op de eerste dag staat er een proloog op het programma en op de tweede dag dan de wedstrijd. De koers zal dan deel uit gaan maken van de Topcompetitie, wat ook direct betekent dat er een tv coverage op Eurosport komt. Inmiddels is de organisatie met een aantal gemeenten in gesprek over start- en finishplaats.

"Het nieuwe organisatiecomité bestaat uit wielerenthousiastelingen die hun sporen verdiend hebben

bij bekende Noord-Hollandse wielerverenigingen als West-Frisia, Alcmaria Victrix en de Meertour", meldt de organisatie. Zo maken onder andere Liesbeth Bakker, Engel Hopman en Tino Haakman deel uit van het bestuur.

Koppen bij elkaar

"Toen het bericht kwam dat de Ronde zou stoppen, hebben we meteen meteen aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken", zegt voorzitter Koos Venema. "De Ronde mag wat ons betreft niet verdwijnen. Inmiddels zijn we zover dat er een tienkoppig bestuur is. Overigens hebben wij in de afgelopenmaanden ook veel aan de adviezen gehad van het oude bestuur en organisatie die hun brede kennis, jarenlange ervaring en de nodige sponsorcontacten met ons hebben gedeeld. Dat is heel waardevol."

Sponsoren

De organisatie is nog druk op zoek naar goede sponsoren en hoopt dat het bedirjfsleven hen wil ondersteunen. "Het belangrijkste is, dat de Ronde van Noord-Holland blijft bestaan en dat betekent dat we op korte termijn nog veel moeten organiseren", gaat Venema verder. "Ik denk daarbij aan de beveiliging en begeleiding van de koers. Met de mensen die nu hun hand hebben opgestoken en met de ervaring van de oude organisatie, heb ik alle vertrouwen in dat we de Ronde ook in 2019 kunnen rijden."