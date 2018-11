Nederhorst on Ice hoeft niet meer te vrezen voor voortbestaan

NEDERHORST DEN BERG - Nederhorst on Ice dreigde vorig jaar nog te moeten stoppen, maar nu is er geen vuiltje meer aan de lucht voor de overdekte schaatsbaan. De baan wordt morgen geopend en kent dit jaar één belangrijke aanvulling: een clinic kunstrijden.

Voorzitter Bart IJkhout van Nederhorst on Ice is er ontzettend trots op dat het hem dit jaar is gelukt om het kunstrijden naar zijn schaatsbaan te halen. "We wilden al jaren kunstrijclinics naar Nederhorst den Berg halen, en ook vanuit het publiek hadden we meermalen het verzoek gekregen, maar dat lukte nooit. We doen alles gratis en het is dan lastig om het te organiseren met professionele kunstrijders. Maar nu is het dan toch gelukt."

Lees ook: Nederhorst on Ice mag van de rechter doorgaan

Elke maandagavond leren kinderen op de baan hoe ze sierlijk op kunstschaatsen rijden, en hoe ze pirouettes maken. "Voor jongens hadden we al meer evenementen", zegt IJkhout, "zoals een clinic ijshockey op dinsdagavond en curlinglessen op donderdag. Verder zijn er de Bergse winterspelen en is er Disco on ice." De clinics en lessen zijn gratis. Kinderen betalen wel 8 euro voor een los kaartje, of 80 euro voor de hele periode met het gezin.

De schaatsbaan wordt morgenavond om 19.00 uur officieel geopend. Daarna is 'ie zes weken lang open.

Meer informatie is te vinden op nederhorstonice.nl.

Vorig jaar maakte NH Nieuws een reportage over de ijsbaan: