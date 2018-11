Heemstede sluit winkelpand vanwege drugs

HEEMSTEDE - Burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede heeft een winkelpand aan de Jan van Goyenstraat gesloten. Er is een hennepkwekerij gevonden.

De winkel mag drie maanden niet open. Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Heemstede een eind maken aan druggerelateerde activiteiten.

De gemeente Heemstede hanteert een streng beleid als het gaat om hennepteelt: worden er in een woning of ander pand meer dan vijf planten aangetroffen of is er meer dan vijf gram softdrugs aanwezig, dan kan de woning of pand voor drie tot zes maanden worden gesloten.

Burgemeester Nienhuis geeft aan 'ondermijnende criminaliteit niet te kunnen en te willen tolereren in Heemstede.' En andere reden het pand te sluiten is het brandgevaar dat omwonenden en naastgelegen panden hebben gelopen.

Met het sluiten en het ophangen van een poster wil Heemstede een boodschap geven aan criminelen. "De betrokkenen weten dat we ze op het spoor zijn, want er wordt natuurlijk ook strafrechtelijk onderzoek gedaan. Een stevige maatregel en een krachtig signaal. Ik hoop dat dit een preventieve werking heeft in het belang van deze mooie winkelstraat,” aldus de burgemeester.