Snoei: "Denken dat er iets valt te halen in Kerkrade"

VELSEN-ZUID - Voor Telstar staat morgen het lastige uitduel bij Roda JC Kerkrade op het programma. De ploeg van trainer Mike Snoei reist naar Limburg af met Donny van Iperen en Jasper van Heertum, die terugkomen van blessures. Volgens Snoei hebben de Velsenaren kans op een resultaat in het Parkstad Limburg stadion.

"De selectie staat er goed voor", vertelt de Telstar-trainer. "Iedereen is fit, op de langer geblesseerden na. Van Iperen en Van Heertum keren terug, dus dat is goed. Afgezien van de mindere tweede helft tegen FC Den Bosch, denken we dat er iets valt te halen in Kerkrade. Er zit heel veel groei en rek in onze groep, maar je moet wel op de goede momenten toeslaan. We moeten efficiënter worden. Dat zag je tegen Eindhoven ook: paal, lat, we laten te veel kansen liggen.. Je moet jezelf wel eerder belonen, anders kom je in de problemen."

Roda

Roda JC staat dit seizoen niet erg hoog op de ranglijst. Toch blijft de oefenmeester het een ploeg vinden om rekening mee te houden. "Die club had mee moeten doen om het kampioenschap, eerlijk is eerlijk", vertelt hij. "Ze hebben een geweldige selectie, maar dat komt er niet uit. Ze hebben een mega groot stadion, maar die is bijna leeg. Dat hebben ze jammerlijk genoeg op een of andere manier toch voor elkaar gekregen. Ik denk dat het de mensen daar frustreert dat ze zo ver achter staan."

NH Sport

Of het Telstar lukt om punten mee te nemen uit Kerkrade, hoor je morgenavond vanaf 20.00 uur op NH Sport. Verslaggever Rob Wanst verzorgt het commentaar vanuit Limburg. De uitzending begint om 19.00 uur.