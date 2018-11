Wijdemeren baalt dat plan voor één gemeente Gooistad van de baan is

LOOSDRECHT - Hoewel de meeste Gooise gemeenten blij zijn dat de fusies niet doorgaan, lijkt Wijdemeren de grote verliezer. Ze is blij dat ze niet hoeft samen te gaan met alleen Hilversum, maar ziet daarmee ook de plannen voor één gemeente Gooistad in rook opgaan. Toch blijft de gemeente hoopvol dat het er misschien ooit nog van komt.

De gemeente voelt zich gesteund door de provincie. "Wijdemeren ziet kansen om de regionale en gemeentelijke slagkracht te vergroten. Mede doordat de Minister van Binnenlandse Zaken ruimte biedt voor flexibiliteit, experimenten en niet-standaardoplossingen. In het openbaar bestuur zouden wij dit graag met de andere gemeenten in de regio, alsmede met ondersteuning van Binnenlandse Zaken en de Provincie Noord-Holland, willen verkennen."

Geen draagvlak voor fusie

De gemeente vroeg in juli de provincie om de kleinere fusies te laten varen en en de optie voor één gemeente Gooi en Vecht te onderzoeken. "Het college is dan ook zeer positief dat de fusie tussen alleen Hilversum en Wijdemeren definitief niet doorgaat", staat in de persverklaring. "Binnen de gemeente Wijdemeren was er ook nauwelijks draagvlak voor een fusie met alleen Hilversum en dit college verzette zich daar ook tegen."

Maar met het stoppen van de herindelingsplannen komt er voorlopig ook geen grote gemeente Gooistad. "Zoals bekend streeft de gemeente Wijdemeren ernaar om voor 2028 één gemeente Gooi en Vecht te realiseren om daarmee de slagkracht van de gemeente maar ook die van de regio te versterken. De gevolgen van het besluit van de provincie zullen vermoedelijk zijn dat één gemeente niet binnen tien jaar gerealiseerd wordt."

Dat is duidelijk, tot teleurstelling van Wijdemeren. "Recent hebben we expertise ingehuurd om een beter beeld van één gemeente Gooi en Vecht te verkrijgen en daarmee het draagvlak daarvoor te vergroten. Mede in overleg met leden van de gemeenteraad zullen we bezien of en hoe de opdracht geherformuleerd dient te worden."

Wijdemeren lijkt alleen te staan in haar mening dat de fusies goed waren geweest. Huizen zegt namelijk ook blij te zijn dat de herindeling niet doorgaat. "Van een gedwongen herindeling zou alleen sprake moeten zijn bij grote bestuurskrachtproblemen", zegt wethouder Bert Rebel. "Daar is in Huizen geen sprake van. Bovendien heeft Huizen zich altijd uitgesproken voor behoud van zelfstandigheid."

Rebel vervolgt: "Als het aan Huizen ligt, zetten we de nauwe samenwerking in HBEL-verband voort. We gaan ons nu beraden op wat het stopzetten van de procedure betekent voor lopende dossiers, de intensieve samenwerking met de BEL en hoe we een hernieuwde focus kunnen aanbrengen in de regionale samenwerking."

De BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes, Laren) kan nog niet zeggen of de plannen om over te stappen naar de provincie Utrecht worden doorgezet. "Zowel binnen de colleges, als tussen de colleges van Blaricum en Laren onderling, is hier nog geen overleg over geweest", aldus woordvoerder Ginny Mulder van de BEL-combinatie.