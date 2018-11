Onvrede over "onhaalbare" verplaatsing strandpaviljoens Castricum

CASTRICUM AAN ZEE - Afbreken en zo'n twintig meter richting zee weer opbouwen. Dat is het lot dat strandpaviljoens te wachten staat als het aan het Hoogheemraadschap ligt. De paviljoens liggen door zandverstuiving nu tegen de duinen aan, en om die de ruimte te geven om aan te groeien moeten de paviljoens nog deze winter verplaatsen. ''Dat is onhaalbar", aldus Vincent Meurs van paviljoen Zeezicht.

Die strandtent staat al sinds 2010 het hele jaar door op dezelfde plek, maar er is in de loop der tijd wel het een en ander veranderd. "We gaan ten onder aan ons eigen succes", vertelt Meurs. "Ons paviljoen lag eerst zo'n meter of twaalf van het duin af en we stonden ook drie meter hoog op palen. Nu is dat heel anders. Het is helemaal volgestoven."

Kustbescherming

Nu blijkt dat de ruimte tussen het duin en de paviljoens te klein is, moet de boel worden afgebroken en zo'n twintig meter richting zee weer worden opgebouwd. ''Het heeft te maken met de kustbescherming'', vertelt Meurs. ''Maar in Castricum speelt dat helemaal niet, aangezien wij de hoogste en breedste duinen van Nederland hebben. We kunnen best verplaatsen naar zee, maar het moet wel redelijk zijn."

Boekingen

De verplaatsing zou ook deze winter al moeten gebeuren. Dat terwijl volgens Meurs is afgesproken dat minimaal een jaar van tevoren een verplaatsing moet worden aangekondigd. Bovendien is het volgens hem een onhaalbare kaart. "Ik kan mijn personeel moeilijk een maand wegsturen. Ook hebben we boekingen lopen en vind maar eens een aannemer die dit deze winter wil doen."

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Er is wel overleg tussen de partijen maar echt vlot loopt dat nog niet. "We hebben van het begin af aan gezegd dat we best mee willen bewegen, maar dan moeten we wel de komende tien jaar op dezelfde plek kunnen blijven staan. Ik hoop dat we er uiteindelijk uitkomen."