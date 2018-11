Deel dit artikel:













Amsterdammer snapt 'witwassen' niet: politie vindt megabedrag in wasmachine Foto: Politie

AMSTERDAM - De politie heeft deze week 350.000 euro aangetroffen in een wasmachine. Het apparaat stond in een woning in Amsterdam Nieuw-West. Een 24-jarige verdachte, die op dat moment in het huis aanwezig was, is aangehouden op verdenking van witwassen.

De politie controleerde de woning aan het Oeverpad, waar volgens de gemeenteadministratie niemand woonde. Naast de vondst in de wasmachine, troffen de agenten ook een vuurwapen, geldtelmachine en meerdere mobiele telefoons aan. Lees ook: Amsterdammer verdacht van witwassen 800.000 euro op Beverwijkse Bazaar Actie

De doorzoeking in de woning hoorde bij een zogenoemde spookburgeractie, die zich richt op mensen die in de stad wonen, maar nergens staan ingeschreven. 💬 Whatsapp ons!

