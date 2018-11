Uitmarkt voor senioren in Venhuizen

VENHUIZEN - In woonzorgcentrum Bosmanstaete van Wilgaerden was vandaag de Uitmarkt. De aanwezige ouderen konden op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende organisaties en verenigingen die activiteiten organiseren.

Het volle programma duurde van 14.30 tot 16.30 uur. Iedereen was welkom en had gratis toegang. Er was van alles de doen, zoals workshops, demonstraties, line dance, koersbal, yoga, een koor en verschillende sportieve activiteiten. De organisator is blij met het veelzijdige aanbod en vindt het mooi om te zien wat er allemaal mogelijk is.

Ook waren er verschillende informatiekramen. In het restaurant waren hapjes en drankjes. De koffie en thee stonden voor iedereen klaar.