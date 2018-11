Deel dit artikel:













Westzaanse wint grote prijzen met indrukwekkende en eetbare 'suikerkunst' Foto: NH Nieuws

WESTZAAN - Iman Eloise heeft een bijzondere hobby, want de Westzaanse is een ster in het maken van taartdecoratie. Haar specialiteit is het 'bakken' van levensechte (én eetbare) bloemen. Met deze kunsten heeft ze dan ook al meerdere prijzen in de wacht gesleept.

Zo won ze op het NK Taartdecoratie de tweede en de derde prijs met haar orchideeën. Ook internationaal gaat het goed, want bij een wedstrijd 'sugar art flowers' in Engeland gooide ze hoge ogen met haar creaties. Lees ook: Zo maak je je eigen veganistische banketstaaf Voor wie zijn of haar taarten ook mooi wil versieren, is er goed nieuws: Iman legt namelijk uit hoe je een eetbare roos kan maken van suiker. Bekijk haar tips hier: 💬 Whatsapp ons!

